Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:47

Несколько лет подряд высокие темпы инфляции, вызывавшие резкое недовольство населения, сводили на нет все усилия правительства Турции по стабилизации национальной экономики. Однако год назад, когда в производстве страны все отчетливее стали проступать позитивные тенденции, президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан к терпению, заверив, что возглавляемое им правительство вскоре обуздает галопирующую инфляцию, которая тянет назад экономику страны. Очень многим обещания турецкого лидера казались тогда несбыточными. Особенно, на фоне политики Центробанка Турции, который год назад резко повысил учетную ставку, с 8,5 до 15 процентов, доведя ее в марте нынешнего года до 50 процентов. Правда, с тех пор этот показатель не менялся, и в конце июля регулятор в четвертый раз подряд оставил учетную ставку на максимуме с 2002 года — то есть, на 50 процентах годовых. Означала ли эта тенденция, что инфляция пошла на спад?

По данным Центробанка, в июне 2024 года в Турции было зафиксировано заметное снижение базовой инфляции - до 71,6 процента по сравнению с 75,45 процента в мае. В свою очередь, в июле рост потребительских цен замедлился до 61,8 процента годовых. Эксперты отметили, что это самые быстрые темпы снижения, начиная с 2022 года. В показателях за июль регулятор ожидает временного ускорения инфляции под влиянием во многом немонетарных факторов. Однако, согласно прогнозу, этот рост будет носить ограниченный характер. Последние данные подтверждают, что внутренний спрос хотя и остается на проинфляционном уровне, но продолжает замедляться. В дополнение к высокому уровню инфляции услуг, геополитические риски и цены на продукты питания поддерживают инфляционное давление. Учитывая отложенные эффекты ужесточения денежно-кредитной политики, регулятор решил сохранить ставку без изменений, но подтвердил, что он по-прежнему внимательно относится к рискам инфляции. «Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться существенное и устойчивое снижение базовой ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не приблизятся к прогнозируемому диапазону», — предупреждает Центробанк Турции.