Что делает российское судно у берегов Аляски?

Береговая охрана США 5 августа обнаружила российское судно рядом с Алеутскими островами к югу от Аляски , сообщила пресс-служба ведомства.

«Во время патрулирования [катер береговой охраны] обнаружил судно в 30 морских милях (55,5 км.) к юго-востоку от пролива Амукта, Аляска», — сказано в заявлении.

Российское судно проходило в международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США, утверждают в ведомстве. Экипаж американского катера не пытался связаться с судном.

По версии береговой охраны, речь идет о разведывательном корабле.

Россия ранее направляла в сторону Аляски свои самолеты. Так, в конце июля Минобороны сообщило, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Xian H-6 провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.