Армяне не торопятся в Тебриз

В Армении пока не располагают данными, когда будет открыто генеральное консульство республики в Тебризе. Об этом заявили в МИД Армении.

В конце апреля этого года правительство утвердило решение об открытии генерального консульства в Тебризе. Более того, утверждена зарплата генконсула в размере $2 565 долларов или примерно 5/6 от зарплаты посла в Тегеране.

"В настоящее время проводится подготовительная работа для открытия генконсульства в Тебризе", - сообщили в ведомстве.