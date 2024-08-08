Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:49

Прорыв российской государственной границы 6 августа в Курской области и стремительное продвижение ВСУ вглубь ее территории стало холодным душем - как для Кремля, так и для Z-общественности.

Попытки российской пропаганды сначала замолчать это событие, сделать вид, что ничего особенного не произошло, а затем заявлять, что украинский прорыв будет быстро ликвидирован, прорвавшиеся части будут полностью уничтожены, российские войска на плечах «панически бегущих от разгрома» украинцев ворвутся в Сумскую область – сошли на нет. Даже «ястреб» и ура-патриот депутат-генерал Андрей Гурулев, член комитета Госдумы РФ по обороне вынужден был признать: «Надо трезво смотреть на ситуацию, это не ДРГ (диверсионно-разведывательная группа), быстренько выгнать их не получится». Что, кстати, резко контрастирует с победными рапортами начальника российского Генерального штаба генерала армии Герасимова, согласно которым перешедших государственную границу украинских военнослужащих почти всех уже уничтожили. Кстати, несоответствие официальных рапортов и реального положения дел настолько вопиюще, что на прошедшее вчера, 9 августа, совещание Совета безопасности РФ в узком составе, посвященном «борьбе с терроризмом» и проходившем под председательством российского президента, генерала Герасимова вообще не пригласили.

Теперь растерянная российская пропаганда, продемонстрировавшая с 6 августа пещерный непрофессионализм, разгоняет тезис о «бессмысленности украинского рывка на Курск» и намекает на то, что сами украинцы такое ни спланировать, ни подготовить не смогли бы, это все «западные союзники». Что является сущим бредом. Во-первых, кивать на неких западных союзников – это откровенно недооценивать украинское командование и лично генерала Сырского, который при подготовке операции действовал креативно, дерзко и вдумчиво, учтя все недостатки российской охраны этого участка границы, сведения о которых ему тщательно собрала и проанализировала украинская разведка, в очередной раз продемонстрировавшая свой высокий профессионализм. Во-вторых, а в чем конкретно проявлена «бессмысленность» этого рывка? Киев этой операцией шокировал российскую общественность, поднял моральный дух украинцев, заставляет российскую армию снимать войска на других направлениях и расходовать резервы. А главное – сумел доказать Западу на поле боя, что он умеет эффективно распорядиться его помощью. И это помимо других аспектов «выхода украинской армии на оперативный простор»: перспективы обмена территорий, АЭС, газовый транзит и так далее. Что для ВСУ бессмысленно - так это бодаться с российской армией в лобовых столкновениях на Донбассе. Там им приходится испытывать на себе тотальное превосходство России в огневой мощи, сидеть под КАБами, терять людей и терпеть репутационный ущерб как в глазах собственной общественности, так и западных партнеров.