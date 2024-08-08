14:48

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился усилить группировки войск на границе с Украиной на гомельском и мозырском тактических направлениях. Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин. «Главнокомандующий Вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях», - приводит слова министра агентство «БелТА».

*** 13:46 Вооруженные силы Украины продвинулись на несколько десятков километров в Курской области – уже на 30-35 километров, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Минск довел до Киева информацию о том, что любые провокации не останутся без ответа. Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Минобороны и Генштабу Беларуси даны поручения провести мероприятия для обеспечения безопасности страны», - сказал Лукашенко.