Лукашенко распорядился усилить группировки войск на границе с Украиной ОБНОВЛЕНО 14:48
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился усилить группировки войск на границе с Украиной на гомельском и мозырском тактических направлениях. Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.
«Главнокомандующий Вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях», - приводит слова министра агентство «БелТА».
*** 13:46
Вооруженные силы Украины продвинулись на несколько десятков километров в Курской области – уже на 30-35 километров, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Минск довел до Киева информацию о том, что любые провокации не останутся без ответа. Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Минобороны и Генштабу Беларуси даны поручения провести мероприятия для обеспечения безопасности страны», - сказал Лукашенко.
*** 13:01
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об уничтожении около десяти воздушных целей с Украины над территорией республики и России, его слова приводит «БелТА».
«Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность №1 у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района.
Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность», - сказал Лукашенко.