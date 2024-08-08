Соперником Магомедова в четвертьфинале будет поляк Збигнев Матеуш Барановски.

Магомедхан Магомедов (97 кг) начал с победы в 1/8 финала, легко одолев доминиканца Луис Мигеля Переса Сосу – 9:0.

Со счетом 7:0 он победил мексиканца Аустина Кли Гомеса и вышел в четвертьфинал, где его оппонентом станет представитель Венгрии Исмаил Мусукаев.

И Гаджи Алиев (65 кг) успешно стартовал на Олимпиаде.

Сегодня, в предпоследний день олимпийского турнира по борьбе, выступят три азербайджанских вольника.

Многократный чемпион мира и Европы, дважды призер Олимпийских игр Гаджи Алиев (65 кг) в 1/8 финала встретится с мексиканцем Аустином Кли Гомесом.

Чемпион Европы-2022, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира Магомедхан Магомедов (97 кг) стартует поединком против Луис Мигеля Переса Сосы из Доминиканской Республики.

Гаджи и Магомедхан поборются за выход в финалы, которые состоятся завтра. А сегодня вечером на схватку за бронзу выйдет Георгий Мешвилдишвили (125 кг). Его соперником в борьбе за медаль будет поляк Роберт Баран.

Напомним, пока у наших борцов лишь одна награда. Ее завоевал борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), став бронзовым призером Олимпиады.