Олимпиада: Магомедов и Алиев в четвертьфинале, Мешвилдишвили поборется за бронзу фото, обновлено 14:18
И Гаджи Алиев (65 кг) успешно стартовал на Олимпиаде.
Со счетом 7:0 он победил мексиканца Аустина Кли Гомеса и вышел в четвертьфинал, где его оппонентом станет представитель Венгрии Исмаил Мусукаев.
*** 13:27
Магомедхан Магомедов (97 кг) начал с победы в 1/8 финала, легко одолев доминиканца Луис Мигеля Переса Сосу – 9:0.
Соперником Магомедова в четвертьфинале будет поляк Збигнев Матеуш Барановски.
*** 13:21
Сегодня, в предпоследний день олимпийского турнира по борьбе, выступят три азербайджанских вольника.
Многократный чемпион мира и Европы, дважды призер Олимпийских игр Гаджи Алиев (65 кг) в 1/8 финала встретится с мексиканцем Аустином Кли Гомесом.
Чемпион Европы-2022, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира Магомедхан Магомедов (97 кг) стартует поединком против Луис Мигеля Переса Сосы из Доминиканской Республики.
Гаджи и Магомедхан поборются за выход в финалы, которые состоятся завтра. А сегодня вечером на схватку за бронзу выйдет Георгий Мешвилдишвили (125 кг). Его соперником в борьбе за медаль будет поляк Роберт Баран.
Напомним, пока у наших борцов лишь одна награда. Ее завоевал борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), став бронзовым призером Олимпиады.