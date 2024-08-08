Немецкий университет воспитает IT кадры в Азербайджане

Министерство цифрового развития и транспорта и подведомственное ему Агентство инноваций и цифрового развития объявили о начале программы Digital Azerbaijan Talent School, разработанной в рамках сотрудничества с престижным немецким вузом Constructor University Bremen. Данная программа направлена на подготовку молодых талантов в области компьютерных наук и ИКТ в Азербайджане.

Constructor University Bremen — профессиональный частный вуз Германии,предоставляющий образование на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры в области информационных и коммуникационных технологий. В университете обучаются около 92% иностранных студентов из 110 стран, а также работает 33% международного профессорско-преподавательского состава. Примечательно, что Constructor University Bremen является одним из ведущих университетов Европы по числу иностранных студентов.

В отличие от большинства классических европейских университетов, Constructor University Bremen активно обновляет свои учебные планы под запросы партнеров из числа международных работодателей. Благодаря данному подходу студенты этого университета уже в ходе обучения регулярно работают с задачами ИТ компаний мирового уровня. Также, немецкий вуз сотрудничает с такими ведущими технологическими компаниями, достигшими успеха в цифровой экономике, как Constructor Technology, Acronis, Virtuozzo и JetBrains.

Таким образом, сотрудничество с Constructor University Bremen, известным своими инновационными подходами к STEM-образованию, принесёт азербайджанским студентам ряд преимуществ, обучив их навыкам, необходимым для того, чтобы преуспеть в международных соревнованиях по программированию и подготовиться к будущей карьере в постоянно меняющейся цифровой среде. Участие в этой программе позволит студентам не только получить базовые знания, но и предоставит возможность создать сильное портфолио, став обладателями международно признанных сертификатов, что, в свою очередь, даст им преимущество как в сфере высшего образования, так и на мировом рынке труда. Предлагая образовательный опыт, выходящий за рамки стандартных школьных программ, деятельность Digital Azerbaijan Talent School направлена на развитие у азербайджанской молодежи алгоритмического мышления и профессиональных навыков программирования и решения проблем.

Digital Azerbaijan Talent School — это гибридная образовательная программа, которая продлится с августа по ноябрь 2024 года по двум направлениям: «Advanced Computer Science» - для подготовки будущих программистов экстра-класса на базе задач уровня международных олимпиад и «Girls in IT» - для популяризации ИКТ среди девушек.

Отметим, что Министерство цифрового развития и транспорта и Агентство инноваций и цифрового развития, регулярно инициирующие сотрудничество с ведущими технологическими вузами в целях предоставления азербайджанской молодёжи возможности воспользоваться передовым опытом зарубежных экспертов в области ИКТ, планируют осуществлять деятельность данной программы на ежегодной основе.

В результате важного партнерства с Constructor University Bremen, внедрение уникальной образовательной программы в области ИКТ в Азербайджане — это важный шаг в обеспечении местной молодежи навыками и знаниями, необходимыми для конкуренции на международном уровне. Развитие человеческого капитала в области ИКТ и использование международного опыта в формировании инновационного мышления среди молодежи являются основными целями данного сотрудничества.

Одним из наиболее важных аспектов этой инициативы является стремление сделать высококачественное образование доступным для всех. Программа предлагает азербайджанским студентам, интересующимся сферой информационно-коммуникационных технологий, бесплатный доступ к международной образовательной платформе и широкому опыту экспертов, что позволит им максимально раскрыть свой потенциал и подготовиться к успешному будущему в цифровом мире.