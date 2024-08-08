Госкомстат о зарплатах азербайджанцев

В январе-мае 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в городе Баку увеличилась на 8,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1272,3 маната, заявили в Госкомстате.

В январе-мае 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 9,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1003,3 маната.