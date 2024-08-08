Групповая команда Азербайджана выходит на финал Олимпиады

Сегодня в 16:00 по бакинскому времени в Париже на Arena Porte de La Chapelle начнется финал групповых команд по художественной гимнастике.

Сборная Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Зейнаб Гумматовой вчера успешно преодолела квалификацию и пробилась в решающую стадию.

Как и в квалификации, у команды Азербайджана второй стартовый номер. Сначала мы выступим с пятью обручами, а затем – с тремя лентами и двумя мячами.

Напомним, вчера наша команда за упражнение с обручами получила оценку 33,850 балла, а за ленту и мячи – 28,150. С 62 баллами Азербайджану удалось занять 8-е место и попасть в финальную восьмерку. При этом мы оставили позади Испанию, Бразилию и Германию, которые были выше Азербайджана на последнем чемпионате мира. Испания и вовсе является серебряным и бронзовым призером ЧМ-2023. Команде Азербайджана в квалификации уступили Австралия, Мексика и Египет.

В финал вышли еще Болгария, Италия, Украина, Франция, Китай, Израиль и Узбекистан.

Групповая команда Азербайджана в третий раз выступает на Олимпийских играх. В Пекине-2008 групповички заняли 7-е место, а в Токио-2020 – 10-е.