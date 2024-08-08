Египет обвинил Израиль

Египет заявил, что «преднамеренное убийство Израилем безоружных палестинцев» свидетельствует об отсутствии у него политической воли к прекращению войны в Газе, передает Reuters.

Заявление министерства иностранных дел Египта прозвучало после информации о гибели более 100 человек в результате израильского удара по палестинской школе в Газе.

Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что «нанесла точный удар по командному центру ХАМАС, приняв при этом меры, чтобы не пострадали мирные жители».