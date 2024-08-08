Ильхам Алиев облегчил въезд иностранцам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в страну в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана "Формула-1" 2024.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте главы государства, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с предстоящими соревнованиями Гран-при Азербайджана "Формула-1" и представившие любой из документов, указанных в распоряжении, могут с 15 августа по 15 сентября 2024 года получить визы в международных аэропортах Азербайджана.