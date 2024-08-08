Если Украина не получит разрешение Вашингтона на использование F-16, ей придется уйти из Курской области раньше времени, утверждает обозреватель The Washington Post Макс Бут.

Вопрос в следующем: что теперь? Попытаются ли украинские силы удержать российскую территорию, возможно, в надежде получить рычаги влияния на будущих переговорах, или они отступят на свою территорию, прежде чем Россия сможет мобилизовать крупное контрнаступление?

Часть ответа будет зависеть от отношения Вашингтона.

Хотя администрация Байдена не жаловалась на использование американских транспортных средств в этом наступлении, она, по-видимому, еще не предоставила Украине разрешения на использование американских ракет ATACMS для поражения российских аэродромов и других целей в глубине России.

Такие удары, возможно подкрепленные атаками недавно приобретенных Украиной F-16, могут помешать любой российской контратаке. Если Украина не получит необходимое ей разрешение от Вашингтона, ее войска будут вынуждены отступить раньше, чем это необходимо. Учитывая, как Украина продолжает безнаказанно стирать предполагаемые российские «красные линии», это риск, на который президент Джо Байден должен быть готов пойти», - говорится в статье.