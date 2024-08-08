Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:31

Как уже сообщалось, Эльчин Амирбеков, спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям, дал в Вашингтоне интервью «Радио Свобода», в котором изложил условия официального Баку для подписания мирного договора с Арменией.

Одним из главных является исключение из Конституции Армении пункта, содержащего территориальные претензии к Азербайджану. Другим условием названа совместная инициатива Армении и Азербайджана по роспуску Минской группы ОБСЕ. Как известно, Минская группа была создана для решения конфликта, связанного с бывшим Нагорно-Карабахским регионом. Однако теперь, когда нет ни Нагорно-Карабахского региона, ни нерешенного конфликта, необходимость в ее дальнейшем существовании становится очевидной. И если Армения не планирует каким-либо образом возвращаться к этому вопросу в будущем, она должна поддержать инициативу Азербайджана о роспуске Минской группы ОБСЕ. В противном случае Баку будет трудно поверить в готовность Еревана полностью и окончательно отказаться от территориальных претензий к Азербайджанской Республике. Таким образом, интервью Эльчина Амирбекова стало очередным подтверждением того, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией не может быть подписан в ближайшее время, поскольку армянская сторона затягивает подготовку и принятие нового проекта Конституции. Другой важный момент, озвученный в интервью специального представителя президента, касается исключения из проекта мирного договора вопроса об открытии между Азербайджаном и Нахчываном транспортных коммуникаций – так называемого Зангезурского коридора.

В частности, высокопоставленный азербайджанский дипломат сообщил, что Баку принял компромиссное решение, согласившись отложить обсуждение этого вопроса до подписания мирного договора, после чего, по словам Эльчина Амирбекова, правительственные комиссии начнут отдельные переговоры по вопросу открытия транспортных коммуникаций. Учитывая, что ранее открытие Зангезурского коридора было одним из условий Баку на мирных переговорах, важно понять, что означает согласие официального Баку отложить обсуждение этого вопроса до подписания мирного договора. Как известно, Армения на протяжение почти четырех лет уклонялась от выполнения своего обязательства по открытию Зангезурского коридора, вписанного в текст трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Отказ армянской стороны разблокировать транспортную артерию до предела накалил ситуацию в регионе и чуть-было не спровоцировал новую войну. Напомним, что наряду с Арменией, против открытия Зангезурского коридора выступил также Иран.

В этой ситуации Баку расширил возможности для маневра, подписав с Тегераном двустороннее стратегическое соглашение о создании новой транспортной артерии через территорию Ирана, вдоль южного берега приграничной реки Араз. В результате, Армения, отказавшись открыть Зангезурский коридор, нанесла ущерб собственным интересам и осталась в полузамкнутом положении. Тогда как Азербайджан, благодаря новой транспортной артерии, которую в Тегеране называют Аразской дорогой, не только наладит связь с Нахчыванским анклавом, но и в будущем, за счет соединения этого пути с дорогами Ирана, превратит его в одно из ответвлений международного транспортного коридора «Север-Юг». Поняв, к чему все идет, премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул идею «Перекрестка мира», предусматривающую открытие всех региональных коммуникаций, включая Зангезурский коридор. Понятно, что без участия и согласия Азербайджана эта идея изначально не имела шансов не только на реализацию, но и на место для обсуждения в региональной повестке дня. И вот сегодня, как бы парадоксально это ни звучало, значительные усилия для открытия Зангезурского коридора прилагают уже Вашингтон и Брюссель.