Ударом «Искандера» ликвидированы трое украинских генералов

Ударом «Искандера» якобы уничтожены 15 человек командного состава подразделения 22-й мехбригады ВСУ в приграничном районе Курской области, утверждают в Минобороны России.

Два «Искандера», как утверждается, были запущены по селу Малиновка в Харьковской области, где располагалось подразделение ПВО.

«В результате удара погибли три замначальника Генштаба ВСУ - генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк, а также командующий нацгвардией Украины Пивненко. Это люди, которые, по сути, и являются штабом операции «Суджа». Кроме того, ещё 20 военнослужащих погибли, 14 были ранены», - утверждается в заявлении.