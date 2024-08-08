Активисты азербайджанской диаспоры, проживающией в Турецкой Республике Северного Кипра (Кипрской Турецкой Республике), достойно представили нашу страну на фестивале «Алагады». Фестиваль был организован мэром муниципалитета Чаталкёй-Эсентепе Джейхуном Кырооком.

Открытие мероприятия провели президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, мэр муниципалитета Чаталкёй-Эсентепе Джейхун Кыроок, министр туризма ТРСК Фикри Атаоглу и активист диаспоры Фуад Сафаралиев.

Активист диаспоры и бизнесмен Фуад Сафаралиев, который создал азербайджанский стенд на территории проведения фестиваля, отметил, что на мероприятии, в котором приняли участие более пяти тысяч человек, Азербайджан был достойно представлен.

«Этот фестиваль проводится ежегодно. А мы, как активисты диаспоры, впервые участвуем в этом фестивале. В фестивале принимают участие представители из Азербайджана, Казахстана, Турции и Ирана, представляя культуру своих стран. Мы посчитали своим долгом продемонстрировать национальную кухню, историю, костюмы, одним словом, богатое культурное наследие Азербайджана», - подчеркнул Ф.Сафаралиев.

По его словам, участники проявили большой интерес к азербайджанскому стенду. Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар также подошел к азербайджанскому уголку и сделал памятное фото.

Сафаралиев также отметил, что активисты диаспоры, проживающие в Турецкой Республике Северного Кипра, активны во всех сферах. Они продемонстрировали свою верность и поддержку президенту Ильхаму Алиеву, отправившись с делегацией из 50 человек в Анкару для участия в досрочных президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане 7 февраля 2024 года: «Мы все хорошо понимаем, что вместе мы сильны».