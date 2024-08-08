У России дырявая граница и с Польшей, и с Литвой

Близкие к ФСБ российские телеграм-каналы утверждают, что границу России с Литвой и Польшей практически никто не охраняет, так как всех военнослужащих направляют в Белгородскую область.

"Как сейчас охраняют границу (с Польшой и Литвой) в Калининградской области? Да никак, осталось, дай Бог, 17% личного состава, остальные в командировке в Белгородской области (куда отправляют со всех управлений, кого смогут найти).

150 человек отправили, 120 вернулись и сразу на 2 месяца в отпуск. Потом обратно сборы и в командировку. Одна надежда на срочников.

При этом ФСБ упорно не хочет создавать, набирать бывших военнослужащих и офицеров ранее проходивших службу в ММГ и ДШМГ, которые и занималось охраной и обороной границы в зонах ВК", - говорится в сообщении.