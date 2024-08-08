Самолеты НАТО подняли по тревоге

Истребители НАТО были подняты в небо по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20М, заявили ВВС ФРГ.

Как уточнил телеканал NTV, российский самолет находился в международном воздушном пространстве недалеко от острова Рюген.

"Взлет по тревоге в регионе Балтийского моря. Для обеспечения безопасности воздушного пространства альянса друг за другом в небо поднялись истребители из Лаге (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания на севере ФРГ), Швеции и миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря и сопроводили российский патрульный самолет морской авиации Ил-20М", - говорится в заявлении ВВС ФРГ в соцсети X.