Беларусь угрожает: Держите меня семеро

Беларусь в связи с пролетом беспилотных летательных аппаратов с Украины инициирует консультации с союзниками и партнерами, а также по линии международных структур. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД республики.

"В связи с опасностью ситуации и глобальными рисками МИД Беларуси незамедлительно доведет подробную информацию об инциденте до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также до членов международных организаций и объединений, участником которых является Республика Беларусь. Нами также будут инициированы соответствующие консультации со своими союзниками и партнерами, а также по линии международных структур", - указано в комментарии.

"Разумеется, Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия", - указано в комментарии.