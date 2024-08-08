Боррель в ужасе

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ужасе от кадров из школы в секторе Газа, пострадавшей от израильского удара, добавив, что таким массовым убийствам нет оправдания. По данным Al Jazeera, в результате израильской атаки на школу Аль-Табин погибло более 100 человек.

«В ужасе от кадров из… школы в Газе, подвергшейся удару со стороны Израиля, в результате которого, по сообщениям, погибли десятки палестинцев. По меньшей мере 10 школ становились целью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания», - написал Боррель на своей странице в соцсети X.

Глава дипломатии ЕС добавил, что с начала эскалации в секторе Газа погибло около 40 тыс. человек.