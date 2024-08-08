Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 18:18

Российско-украинская война сделала популярными в России так называемых военкоров. Теперь они свою популярность пытаются использовать в целях повышения собственной политической значимости. Всего пару-тройку лет назад «военкоры» были столь редкими и экзотическими обитателями российской информационной фауны, что хоть в Красную книгу их заноси. Причем публика была разношерстная – от Семена «Тузика» Пегова до вполне нормальных ребят, старавшихся донести до обывателя правдивую информацию из Сирии. Но, в общем-то, российское общество и журналистское сообщество относились к ним весьма индифферентно, то ли как к фрикам, то ли как маргиналам, то ли как к адреналиновым наркоманам. И уж никто не собирался воспринимать их всерьез и считать их как максимум «властителями дум», способными влиять на власть. Или, как минимум, наследниками военных корреспондентов Великой Отечественной. Тех, кто «с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, первыми врывались в города».

Но грянул «черный февраль» 2024 года – и внезапно эти «военкоры» оказались в каждом утюге, передавая сводки с фронтов, которые существенно отличались от того, что сообщалось в официальных средствах массовой информации. Нет, поначалу они были вполне лояльны и патриотичны, преисполнены восхищения командованием российской армии. А негатив объясняли отдельными недостатками - мол, «где-то кое-где у нас порой…». Но шло время, и ход военных действий поставил перед ними альтернативу: либо оставаться лояльными к власти и постепенно терять аудиторию, которая откровенно не понимала, почему Киев еще не российский, а война свелась к «боям за избушку лесника», и победоносного окончания ее совсем не видно. Либо – делать кликабельные заголовки и давать «жареную» информацию, не оглядываясь на высоких начальников. Иными словами, или «умереть» как лидеры общественного мнения, лишившись своих доходов, а многих тогда уже начали обильно «прикармливать» те или иные российские политические кланы - или рискнуть и оказаться «на коне». А поскольку люди эти как на подбор с толстой авантюрной жилкой – вполне понятно, что они выбрали второе.

И тут им необычайно, не побоюсь этого слова – сказочно, повезло. Поскольку их выбор понравился администрации российского президента. Точнее, тому клану в ней, кто ближе всех к первому лицу страны. Причина этого очевидна – информации от армейских генералов во всем, что касается Украины, там доверять перестали. Частично перестали доверять и информации военной контрразведки, подозревая ее сотрудников на местах в сговоре с командованием. А тут – независимый источник информации, серьезных связей в армейской и силовой среде не имеющий, карьерными и коммерческими интересами с ними не связанный. К тому же – недорого готовый продвигать ту информационную повестку, которую предложит Кремль. Которой, в изложении «военкоров» российское общество еще доверяет. В скобках: а вот официальной пропаганде и чиновникам – категорически нет. И главное – этот «независимый источник информации» готов в любой момент выступить в качестве информационной дубины в отношении генералов, силовиков и региональных элит на оккупированных и прифронтовых территориях. Что прекрасно проявляется сейчас, в ходе «Курской аномалии».