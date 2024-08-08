США посоветовали Израилю держать себя в руках

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, во время которого речь шла о текущей ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера.

Госсекретарь и министр обороны обсудили текущие усилия по деэскалации напряженности в регионе.

Блинкен подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и подчеркнул, что эскалация не отвечает интересам ни одной из сторон.

Он вновь подчеркнул насущную необходимость достичь прекращения огня в Газе, что обеспечит освобождение заложников, позволит увеличить объемы гуманитарной помощи и создаст условия для более широкой региональной стабильности.

Блинкен также отметил важность достижения дипломатического урегулирования, которое позволит как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома.