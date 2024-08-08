Китай в гневе из-за филиппинского самолета

Самолет вооруженных сил Филиппин в четверг «незаконно вторгся в воздушное пространство Китая» в Южно-Китайском море. Об этом заявила Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая.

«8 августа самолет NC-212 ВВС Филиппин, несмотря на неоднократные предупреждения Китая, незаконно вторгся в воздушное пространство островов Хуанъянь в Южно-Китайском море», — говорится в сообщении НОАК.

Отмечается, что это помешало проведению мероприятий в рамках учений КНР. Сообщается, что самолет был выдворен из воздушного пространства Китая.