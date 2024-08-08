Лукашенко заговорил об уходе

Гражданам Беларуси надо привыкать к мысли, что у них будет другой президент. Об этом действующий лидер страны Александр Лукашенко заявил во время общения с жителями в ответ на просьбу одной из жительниц баллотироваться на предстоящих в 2025 году выборах главы государства.

"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, <...> что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы", - заявляет Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что при уходе с поста он должен оставить преемнику мирную и спокойную страну. "Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало", - сказал Лукашенко селянам.

Выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, дата их проведения пока не назначена.

