Так Россия «освобождает» украинский город ВИДЕО
МВД Украины показало жуткие кадры последствий российских обстрелов в городе Часов Яр.
August 10, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
МВД Украины показало жуткие кадры последствий российских обстрелов в городе Часов Яр.
August 10, 2024
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.