Турция обвинила Израиль в «бесчеловечности»

МИД Турции осудил Израиль в «новом преступлении против человечности», комментируя израильский удар по школе в Газе, в результате которого погибли более 100 человек.

«Израиль совершил новое преступление против человечности, убив более сотни мирных жителей, которые укрылись в школе», - говорится в заявлении министерства. Кроме того, Анкара обвинила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в желании «саботировать переговоры о прекращении огня», - говорится в заявлении МИД.