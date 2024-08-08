Грузия сделала предложение США

Грузия готова к перезагрузке отношений с США. Об этом на встрече с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером в Тбилиси заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

На встрече внимание было сосредоточено на стратегическом партнерстве между Грузией и США, а также проблемах в двусторонних отношениях.

Как отметили в пресс-службе грузинского правительства, Кобахидзе отметил необходимость перезагрузки и улучшения отношений с США и еще раз подтвердил готовность грузинской стороны к этому. По словам премьер-министра, Грузия остается надежным и надежным союзником США и надеется, что двусторонние отношения вернутся к положительной динамике развития.

