У Байдена своя цель

Президент США Джо Байден заявил, что "важнейшей" задачей сейчас является "победа над Трампом". Об этом он сказал в интервью CBS News.

Байден вспомнил Трампа, комментируя свое решение выйти из президентской гонки.

"Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести. Хотя для меня – большая честь быть президентом, я считаю, что имею обязательства перед страной сделать то, что я – самое важное, что ты можешь сделать, а именно: мы должны победить Трампа", – отметил президент США.