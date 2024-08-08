Эльмир Алиев, Париж 20:26

Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике остановилась в двух шагах от олимпийской медали. Коллектив в составе Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Зейнаб Гумматовой занял в финале 5-е место, оставив позади Францию, Украину и Узбекистан. А такие команды, как Испания, Бразилия и Германия даже не попали в финал.

Интересно, что все эти сборные, кроме Узбекистана, были выше Азербайджана на последнем чемпионате мира в Валенсии. Однако в Париже все сложилось иначе – гораздо удачнее для азербайджанской пятерки. 5-е место – лучший результат Азербайджана в групповых упражнениях за всю историю участия на Олимпийских играх. Примечательно, что за четыре выступления до завершения финала команда Азербайджана лидировала. В этот момент даже поверилось в возможность мегасенсации на олимпийском турнире. Неужели зацепимся за историческую бронзу? Но именитые соперницы выступили без серьезных ошибок, в результате чего на пьедестале оказались Китай, Израиль и Италия. Еще один любопытный момент: в финале только Азербайджан, а также выигравшие золото и серебро Китай и Израиль набрали больше баллов, чем в квалификации. И самый существенный прогресс у Азербайджана – скачок на 4,450 балла (62 – в квалификации, 66,450 – в финале). Китаянки улучшили свои показатели на 1,900 балла, а израильтянки – на 1,700. Остальные команды, как уже отмечалось выше, выступили сегодня хуже, чем вчера.

После завершения соревнований тренер групповой команды Азербайджана Сияна Василева, а также гимнастки Зейнаб Гумматова и Ляман Алимурадова поделились своими впечатлениями с haqqin.az. «Для нас и вчера, и сегодня был очень важный день, - говорит Сияна Василева. - Вчера прошли квалификацию. В финале было важно показать то, что мы умеем. И мы это сделали! Поэтому я спокойна. Конечно, всегда хочется большего. Но на сегодняшний день мы хорошо справились с задачей и можем собой гордиться. В финале мы выступили намного лучше, чем в квалификации. Вчера с обручами тоже проявили себя неплохо, но был некий мандраж, поэтому были некоторые неточности. А сегодня я настраивала команду так, что нужно действовать очень смело, четко и красиво. Опередили Францию, Украину и Узбекистан? Я никогда не смотрю на оценки соперниц до нашего выступления. После того, как мы полностью выступили сами, я увидела, что мы чуть выше Франции. Но не могу сказать, что это было нашей целью. Мы иначе смотрим на вещи. Главное было самим хорошо выступить. Когда мы были в первой тройке, чувствовали приятное волнение. Мы были спокойны, что выполнили свою задачу, а дальше уже все было не в наших руках. Я вижу наш прогресс. Вижу, над чем еще мы можем поработать. У нас все впереди».

Зейнаб Гумматова заявила, что для нее Олимпиада в Париже, скорее всего, станет последним соревнованием в карьере. «Большая честь представлять Азербайджан на таком крупном соревновании, как Олимпиада, - говорит 24-летняя спортсменка, выступавшая и на Олимпиаде в Токио. - Хотели выступить достойно. Сегодня у нас получилось. Путь на Олимпиаду был очень длинный. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Мы выступали среди лучших команд мира. Я верю в эту команду, желаю ей дальнейших побед. Думаю, что ее ждут еще большие успехи. Верю, что в будущем мы будем среди олимпийских призеров. Мы чувствовали, что весь Азербайджан за нас болеет. Поддержка была абсолютно от всех. Очень хотелось не подвести».