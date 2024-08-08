У Хаменеи кипит работа: Надо наказать Израиль

Политический советник верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи Али Шамхани заявил, что ведется подготовка к суровому наказанию Израиля. Шамхани написал в своем микроблоге в Х, что «ведется подготовка к суровому наказанию режима, который понимает только язык силы».

"Единственная цель израильского режима, убившего верующих в школе Аль-Табин в Газе и мученика Исмаила Ханию в Иране, - это стремление к войне и провал переговоров о прекращении огня" -, отметил Шамхани.

"Подготовка к суровому наказанию израильского режима ведется в соответствии с правовыми, дипломатическими и медийными процессами", - добавил он.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли 31 июля в Тегеране при атаке на его резиденцию, согласно сообщению КСИР Ирана. КСИР Ирана обвинил в гибели Хании Израиль и США.

Кроме того, Тегеран заявил, что несколько дней назад наблюдал за военными кораблями США, включая американский авианосец "Теодор Рузвельт" в Ормузском проливе.



Официальные лица Ирана отметили, что авианосец может быть потоплен двумя крылатыми ракетами "Абу Махди", а сопровождающим эсминцам потребуется только 1 ракета.