Минус еще один командир ХАМАС

Израильские военные ликвидировали на юге сектора Газа одного из командиров боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС Валида ас-Суси. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, ас-Суси был уничтожен в результате точечного авиаудара, нанесенного ВВС Израиля вечером 9 августа на основании имевшихся у армии разведданных.

По сведениям израильских военных, он занимал руководящую должность в структурах безопасности ХАМАС в южной части сектора Газа, в частности, ас-Суси отвечал за сбор разведданных.