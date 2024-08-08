Израиль под ливнем ракет

Представители "Хезболла" нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Сирены воздушной тревоги сработали в 20 еврейских поселениях, в том числе в городе Цфат, расположенном в 20 км от ливано-израильской границы. По информации телеканала, масштабы атаки расширяются и охватили оккупированные Голанские высоты, где упало несколько ракет.

В заявлении, размещенном в Telegram-канале "Хезболла", говорится, что эту операцию шиитские бойцы проводят в ответ на убийство свыше 100 палестинцев на территории школы "Эт-Табиин" в секторе Газа.