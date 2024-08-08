Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:49

Судя по всему, вопрос строительства в Армении новой атомной электростанции становится темой острой геополитической конкуренции. Как известно, срок эксплуатации Мецаморской АЭС, удовлетворяющей сегодня около 30 процентов внутренних энергетических потребностей Армении и даже позволяющей экспортировать часть электроэнергии в Грузию и Иран, истекает в 2036 году. Хотя в реальности работу этой морально устаревшей АЭС советских времен, представлявшей потенциальную угрозу для региона, следовало приостановить еще лет двадцать назад. Но всякий раз российская госкорпорация «Росатом» модернизировала реакторы Мецаморской АЭС, продлевая срок их функционирования.

Следует отметить, что Азербайджан и Турция постоянно требуют закрыть Мецаморскую АЭС из-за угроз, которые она представляет, а Дирк Лоренц, заместитель главы отдела «Восточного партнерства» в Европейской службе внешних действий, еще в 2018 году заявил, что армянскую АЭС невозможно улучшить настолько, чтобы она стала безопасной. Согласно последнему договору, подписанному в декабре 2023 года между правительством Армении и «Росатомом», российская компания должна провести модернизацию и реконструкцию Мецаморской АЭС, которые позволят продлить срок ее эксплуатации до 2036 года. Утверждается, что речь идет о, наверное, последнем «апгрейде» станции, поскольку правительство Никола Пашиняна ведёт переговоры с рядом стран о строительстве в Армении новой атомной электростанции. Не секрет, что «мирный атом» давно используется Россией и рядом других стран, обладающих соответствующими технологиями, в качестве рычага геополитического влияния. А потому нетрудно предположить, что страна, которая построит в Армении новую АЭС (скорее всего, это будут либо США, либо Франция), помимо экономической выгоды, получит также и значимые политические дивиденды. Понятно, что Россия не хочет упускать контроль над «армянским атомом», а потому посредством госкорпорации «Росатом» давно и неоднократно предлагала Еревану проекты строительства новой АЭС вместо Мецаморской.

Официальный Ереван, вроде бы, позитивно оценивает предложения российской стороны, но при этом параллельно ведет переговоры о строительстве новой АЭС с США, Китаем, Южной Кореей и Францией. Никол Пашинян многократно намекал России, что сотрудничество с США по этой теме представляется более выгодным. В частности, американские компании предлагают Армении модульные АЭС мощностью до 300 МВт, испытания которых, правда, еще не завершены. В свою очередь, «Росатом» предположил армянам построить ядерный реактор любой мощности от 50 до 1000 МВт, используя отдельные блоки по 50 МВт каждый. Госдепартамент США активно лоббирует проект строительства в Армении новой АЭС с участием американских компаний, обосновывая это желанием обеспечить Еревану энергетическую самостоятельность, а также снизить зависимость Армении от российской энергетики. По сообщениям источников в Ереване, Кабинет министров Армении учредил на прошлой неделе госкомпанию для строительства новой АЭС. Ее сотрудники, в частности, должны будут изучить предложения на рынке и выбрать оптимальный проект. Для реализации этой цели компании выделили бюджет в размере двух миллионов долларов и отвели полтора-два года. В дальнейшем эта структура будет отвечать за документацию, необходимую для строительства атомной электростанции. Как пишет российская «Независимая газета», АЭС в Армении – далеко не единственный источник производства электроэнергии, большинство которых находятся в той или иной степени под контролем Москвы.

В частности, созданный еще во времена СССР комплекс из семи гидроэлектростанций, известный, как Севан-Разданский каскад, принадлежит базирующейся в России группе компаний «Ташир». Этот конгломерат контролирует Самвел Карапетян - российский миллиардер армянского происхождения. Несмотря на скверное техническое состояние Севан-Разданского каскада, семь этих ГЭС по-прежнему вырабатывают около 10 процентов электроэнергии Армении. Помимо этого, Самвел Карапетян владеет «Электрическими сетями Армении», национальной электрораспределительной компанией, а также Разданской ТЭЦ, мощностью около 400 МВт. Отметим, что Разданская ТЭЦ работает на природном газе, поставляемом в Армению «Газпромом», которому, в свою очередь, принадлежит местная газораспределительная сеть, включая трубопровод, идущий в Иран. Не под прямым или опосредованным контролем России в Армении находятся лишь два объекта энергетики - Воротанский каскад ГЭС в Сюникской области и Ереванская ТЭЦ, запущенная в эксплуатацию в 2021 году. Первый объект является собственностью американской инвестиционной компании KKR, а второй принадлежит Армении. Как объясняет Грант Микаелян, научный сотрудник Института Кавказа, благодаря «Росатому» и Евросоюзу, риск аварии на Мецаморской атомной электростанции оценивается сегодня экспертами, как один случай на 50 тысяч лет. Тем не менее, энергоблок этой АЭС безнадежно устарел морально и физически, а потому после 2036 года его полностью отключат.