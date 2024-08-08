Перед машиной белгородского губернатора Вячеслава Гладкова взорвался дрон Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня много атак вражеских дронов. На дороге в Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль», — сообщил губернатор.

Гладков уточнил, что в результате инцидента были ранены две женщины. У одной пострадавшей — черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй — осколочные ранения спины.

Губернатор региона также отметил, что бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Медики забрали обеих пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Там им оказывается вся необходимая помощь.

На опубликованных кадрах видно, как Гладков помогает медицинским сотрудникам грузить раненых в машину.