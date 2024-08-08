Туркам вернули Instagram

Доступ к Instagram разблокируют в Турции в 22:30 по бакинскому времени. Об этом сообщает AHaber со ссылкой на заявление главы Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу.

Напомним, что в Турции доступ к Instagram был заблокирован 2 августа. Такое решение было принято из-за нарушения соцсетью требований местного законодательства.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сотрудничество турецких властей с руководством Instagram не достигло желаемого уровня. Он также упомянул о "цифровом фашизме" со стороны соцсети.