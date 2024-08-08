Оптимистичные заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении, не называя конкретно Курскую область России, где с 6 августа идут бои, сказал, что заслушал доклады главкома ВСУ Александра Сырского о «вытеснении войны на территорию агрессора».

«Сегодня несколько раз докладывал главком Сырский — о фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора. Благодарю каждое подразделение Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет добиваться справедливости и гарантирует именно такое давление, которое нужно — давление на агрессора», — сказал Зеленский.

Зеленский также упомянул Сумскую область Украины, которая на севере и востоке граничит с Брянской, Белгородской и Курской областями России, где развивается наступление ВСУ и идут бои.

«Весь фронт мы не оставляем без внимания. Каждое направление, все точки боевых столкновений. Сумщина, Харьковщина, все направления в Донецкой области, в частности, наиболее жесткие — Покровское, Торецкое, Краматорское, — и юг нашего государства. Особо отмечу 47-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады. Это именно Покровское направление», — сказал Зеленский.

«Еще — 1-й отдельный штурмовой батальон, 35-я отдельная бригада морской пехоты, 54-я отдельная механизированная бригада, 57-я и 59-я отдельные мотопехотные, 77-я отдельная аэромобильная и 100-я отдельная механизированная бригада. Спасибо всем вам! А также специальные подразделения ГУР за действия на Южном направлении», — добавил украинский президент.