Президент Украины анонсирует новые планы

Украинские власти готовят решение для укрепления духовной независимости Украины. Сегодня состоялось совещание по этому вопросу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Я провел только совещание - подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость. Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что решения для этого должны быть "на сто процентов эффективными" и действительно работающими. "Мы их обеспечим", - добавил он.