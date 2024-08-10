Израиль исчерпал терпение США

Вашингтонская администрация выразила обеспокоенность ударом Израиля по школе "Эт-Табиин" в секторе Газа и запросила у властей еврейского государства информацию о произошедшем. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о гибели гражданского населения в секторе Газа после удара Армии обороны Израиля по комплексу, в который входила школа. Мы поддерживаем контакты с нашими израильскими коллегами, которые заявили, что их целью были члены ХАМАС высокого ранга, и мы просим предоставить дополнительные подробности", - отмечается в документе.

"Мы знаем, что ХАМАС использует школы как места сбора и опорные пункты для проведения операций, но мы также неоднократно и последовательно говорили, что Израиль должен принимать меры для сведения к минимуму ущерба гражданскому населению", - подчеркивается в заявлении. В СНБ полагают, что произошедшее "указывает на необходимость незамедлительного достижения сделки по прекращению огня и заложникам". В Белом доме заверил, что США по-прежнему добиваются таких договоренностей.