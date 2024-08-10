Азербайджанский футболист будет играть в Барселоне
Азербайджанский футболист Эльдар Тагизаде перешел во вторую команду знаменитой испанской «Барселоны», которая называется «Барселона Атлетик».
Вратарь молодежной сборной Азербайджана подписал 2-летний контракт с опцией продления еще на год. «Барселона Атлетик» выступает в Примере Федерасьон (третья по рангу лига в Испании).
Прежним клубом 21-летнего голкипера был испанский «Луго», за который выступал предыдущий сезон. До этого Эльдар выступал за «Нефтчи», испанский «Марсет» и французский «Клермон».