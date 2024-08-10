Еще одна страна закупает турецкие беспилотники

Индонезийские ВВС планируют приобрести беспилотники Bayraktar TB2 из Турции для военных операций на сумму около 5 миллионов долларов. Решение было принято после визита главнокомандующего ВВС Индонезии, маршала авиации Мухаммеда Тони Харджоно, в Анкару, где он оценил технические и экономические возможности и производительность беспилотника.

Харджоно заявил, что Bayraktar TB2 очень подходит для разведывательных и наблюдательных миссий и, таким образом, может значительно улучшить существующие системы ПВО Индонезии.

«Bayraktar TB2 — это тактический БПЛА, оснащенный наземной станцией управления, наземным информационным терминалом, терминалом удаленного наблюдения и усовершенствованным основным модулем. Этот беспилотник также относится к категории MALE, способной выполнять разведывательные, наблюдательные и ударные миссии», — добавил индонезийский маршал.