Британцы доверили подводные лодки белорусам

Разработкой внутренней сети для компании, участвующей в производстве атомных подводных лодок в Великобритании занимался в 2020 году белорусский субподрядчик, один его из сотрудников удаленно работал из Томска. Британское министерство обороны, предположительно, посчитало ситуацию серьезной угрозой для безопасности страны и ведет расследование инцидента , сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, британская компания Rolls-Royce Submarines заказала усовершенствование внутренней сети британскому подрядчику, который, в свою очередь, передал часть работы в Беларусь. Подрядчик планировал скрыть участие белорусских разработчиков в работе, пишет британская газета, получившая расшифровку совещания руководства компании.

Внешняя разработка нарушает правила министерства обороны, все участники проекта должны были иметь доступ к секретной информации, говорится в материале. Разработчики, имеющие такой допуск, отмечают, что они должны были консультироваться с министерством перед поездками за границу в некоторые страны, включая Беларусь и Россию.

Британский подрядчик сообщил Rolls-Royce Submarines, что привлечет иностранных работников, но не упомянул, что они находятся в Минске, говорится в материале. Разработка в Восточной Европе позволила сократить ее стоимость на 500 тысяч фунтов (около $680 тыс. в 2020 году).

Rolls-Royce Submarines, в свою очередь, сообщила The Telegraph, что весь используемый ею софт проходит тестирование на безопасность, а люди без допуска к секретной информации не могли получить через внутреннюю сеть никаких закрытых данных.