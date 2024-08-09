Головная боль вместо Хании... Израиль наступает на кровавые грабли наш комментарий
Как уже сообщалось, главным событием прошедшей недели стало избрание Яхьи Синварм новым главой политбюро ХАМАС вместо ликвидированного неделю назад Исмаила Хании. Синвар занимал должность лидера ХАМАС в секторе Газа и теперь стал лидером всей группировки.
Из всех нежелательных лидеров ХАМАС для Израиля главой политбюро этой организации выбран самый худший для израильтян - Яхья Синвар, инициатор резни 7 октября, до сих пор, по некоторым сведениям, возглавляющий бои в секторе Газа.
Первые слова, которые он произнес после своего избрания и которые сейчас широко цитируют СМИ: «Нет необходимости в мире и переговорах: либо мы победим, либо произойдет Кербела». Что предельно ясно характеризует его взгляды на перспективы израильско-палестинского конфликта, на судьбу переговоров по освобождению заложников. Да и для понимания того, кто будет задавать теперь тон в ХАМАС – вполне достаточно.
По всей видимости, в связи с его назначением в ХАМАС шли ожесточенные дискуссии. Поскольку подавляющее большинство наблюдателей считали, что наиболее вероятные кандидатуры на пост лидера политического крыла организации - Мухаммад Исмаил Дервиш или Халид Машааль.
Их, конечно, в симпатиях к Израилю заподозрить трудно – но все же они обладают определенным дипломатическим лоском и известностью в международных дипломатических кругах. Иными словами – люди относительно цивилизованные и сравнительно рукопожатные.
Яхья Синвар – из другого теста. Да, впрочем, было бы трудно ожидать иного от человека с его биографией. В 1988 году он был арестован и в 1989 году осужден за 12 убийств; приговорен к пяти пожизненным заключениям. Кстати, в 2008 году во время тюремного заключения израильские медики спасли ему жизнь — сделали операцию по удалению опухоли на головном мозге. Но благодарности не дождались.
В 2011 году, после почти 23 лет пребывания в израильских тюрьмах он был освобождён в рамках сделки по освобождению израильского солдата – и с тех пор во главе подразделения внутренней безопасности и военного крыла движения ХАМАС.
По сути, теперь нет разделения между политическим и военным крылом этой организации. Синвар объединит их в одно целое, поскольку всегда с подозрением, а подозрителен он патологически, относился к тем лидерам ХАМАС, кто занимается «чистой политикой» и ведет переговоры с людьми, которые для него – враги по умолчанию, и говорить с ними можно только при помощи автомата и взрывчатки.
За время пребывания в израильских заключении, Синвар, прошел хорошие «тюремные университеты» в добавок к высшему образованию, полученному им в молодости. Он в совершенстве выучил иврит и стал прекрасно разбираться в израильских делах и внутренней политике еврейского государства.
Правда, не совсем понятно, как он, находясь в Газе, сможет руководить повседневными политическими операциями движения и наблюдать за переговорами о прекращении огня. Но, в конце концов, это вполне решаемые вопросы технического характера.
Ликвидировав Исмаила Ханию Израиль, как и предупреждали, получил новую головную боль в виде опытнейшего и грамотного руководителя боевиков, для которого смысл жизни в войне против еврейского государства. И который не настроен на любые переговоры и компромиссы с ним.
Но из его стремительного прихода к власти нынешний кабинет Израиля не сделал абсолютно никаких выводов. «Назначение архитеррориста Яхьи Синвара новым лидером ХАМАСа… является еще одной веской причиной для его быстрой ликвидации», - прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Исраэль Кац. Словом – Израиль опять планирует наступить на те же грабли.