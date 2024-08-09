Джемаль Бустани, автор haqqin.az 00:08

Как уже сообщалось, главным событием прошедшей недели стало избрание Яхьи Синварм новым главой политбюро ХАМАС вместо ликвидированного неделю назад Исмаила Хании. Синвар занимал должность лидера ХАМАС в секторе Газа и теперь стал лидером всей группировки. Из всех нежелательных лидеров ХАМАС для Израиля главой политбюро этой организации выбран самый худший для израильтян - Яхья Синвар, инициатор резни 7 октября, до сих пор, по некоторым сведениям, возглавляющий бои в секторе Газа. Первые слова, которые он произнес после своего избрания и которые сейчас широко цитируют СМИ: «Нет необходимости в мире и переговорах: либо мы победим, либо произойдет Кербела». Что предельно ясно характеризует его взгляды на перспективы израильско-палестинского конфликта, на судьбу переговоров по освобождению заложников. Да и для понимания того, кто будет задавать теперь тон в ХАМАС – вполне достаточно.

По всей видимости, в связи с его назначением в ХАМАС шли ожесточенные дискуссии. Поскольку подавляющее большинство наблюдателей считали, что наиболее вероятные кандидатуры на пост лидера политического крыла организации - Мухаммад Исмаил Дервиш или Халид Машааль. Их, конечно, в симпатиях к Израилю заподозрить трудно – но все же они обладают определенным дипломатическим лоском и известностью в международных дипломатических кругах. Иными словами – люди относительно цивилизованные и сравнительно рукопожатные. Яхья Синвар – из другого теста. Да, впрочем, было бы трудно ожидать иного от человека с его биографией. В 1988 году он был арестован и в 1989 году осужден за 12 убийств; приговорен к пяти пожизненным заключениям. Кстати, в 2008 году во время тюремного заключения израильские медики спасли ему жизнь — сделали операцию по удалению опухоли на головном мозге. Но благодарности не дождались.

В 2011 году, после почти 23 лет пребывания в израильских тюрьмах он был освобождён в рамках сделки по освобождению израильского солдата – и с тех пор во главе подразделения внутренней безопасности и военного крыла движения ХАМАС. По сути, теперь нет разделения между политическим и военным крылом этой организации. Синвар объединит их в одно целое, поскольку всегда с подозрением, а подозрителен он патологически, относился к тем лидерам ХАМАС, кто занимается «чистой политикой» и ведет переговоры с людьми, которые для него – враги по умолчанию, и говорить с ними можно только при помощи автомата и взрывчатки. За время пребывания в израильских заключении, Синвар, прошел хорошие «тюремные университеты» в добавок к высшему образованию, полученному им в молодости. Он в совершенстве выучил иврит и стал прекрасно разбираться в израильских делах и внутренней политике еврейского государства.