Украинская армия наступает в Курске и Белгороде
ВСУ заходят в Краснояружский район Белгородской области и в Беловский район Курской области.
Российские z-каналы пишут о боестолкновениях в районе приграничного села Колотиловка Краснояружского района, Белгородской области. Отмечается, что ВСУ пытаются прорвать границу.
Ранее пророссийские паблики писали о наступлении ВСУ на Беловский район Курской области.
Площадь боевых действий в Курской области сейчас составляет 650 квадратных километров, пишут телеграм-каналы.
Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что "бои в Курской области можно назвать решающей битвой специальной военной операции".
"Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил", — заявил Алаудинов. По его словам, "после нее падет не только Украина, но и весь блок НАТО, поддерживающий Киев".