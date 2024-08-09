Украинская армия наступает в Курске и Белгороде

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что "бои в Курской области можно назвать решающей битвой специальной военной операции".

"Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил", — заявил Алаудинов. По его словам, "после нее падет не только Украина, но и весь блок НАТО, поддерживающий Киев".