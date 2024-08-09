Альфонсо Домингес исполняет суперхит Despacito в Олимпийском доме Азербайджана ВИДЕО
Сегодня в Олимпийском доме Азербайджана в Париже проходит заключительное мероприятие, на котором чествуют призеров Олимпиады.
Празднество с участием в том числе и иностранных гостей плавно перетекло в песнопения и танцы.
И даже наш серебряный призер боксер Альфонсо Домингес взял в руки микрофон, чтобы спеть суперхит Despacito. У него, надо сказать, неплохо получилось, передает корреспондент haqqin.az из Парижа.
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