Украинцы выбивают россиян из центра Волчанска
Украинские телеграм-каналы сообщают, что бойцы ВСУ начали выбивать российскую армию из центра Волчанска Харьковской области.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
Украинские телеграм-каналы сообщают, что бойцы ВСУ начали выбивать российскую армию из центра Волчанска Харьковской области.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.