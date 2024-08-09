Арабы просят Насраллу повременить

Ливанский канал Al Jadeed сообщил, что США и «высокопоставленные арабские официальные лица» связались с «Хезболла» и передали ей просьбу. Они попросили «Хезболла» отложить удар по Израилю в ответ на ликвидацию Фуада Шукра на время после 15 августа, когда должен состояться саммит стран-посредников с целью возобновления переговоров о сделке по освобождению заложников и прекращению огня. Представители арабских стран мотивировали свою просьбу тем, чтобы не допустить обвинений в адрес «Хизбаллы» в срыве переговоров.

Ливанский телеканал Al Jadeed сообщил, что США и группа арабских государств убеждают премьер-министра Ливана Наджиба Микати и руководство «Хезболла», что война в секторе Газа скоро закончится.

По предварительным данным, «Хезболла» пока не дала никакого ответа на эту просьбу. По поводу сегодняшних обстрелов представители «Хезболла» заявили, что атаковали военную базу «Михве Алон» в районе Цфата в ответ на ликвидацию в Сидоне одного из лидеров ХАМАС в Ливане.