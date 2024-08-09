В статье подчеркивается, что внезапное вторжение «пошатнуло престиж Путина». Научный сотрудник Института Гувера Томаш Блузевич заявляет, что прорыв Украины на территорию РФ заставляет российскую армию двигаться, а они «плохи в логистике».

«Украина, скорее всего, выведет войска из Курска, но только после того, как вынудит Россию перебросить несколько бригад, которые будут использовать позиции на линии фронта», - добавил он.

Также научный сотрудник Центра анализа европейской политики Федерико Борсари сообщает, что теперь России придется решать, что делать с украинским прорывом в Курскую область. По его словам, русские попытаются преодолеть давление, даже если это означает, что Украина получит некоторые возможности в других местах.

Вице-президент аналитического центра GLOBSEC Алена Кудзько пишет, что наступлением украинцы сделали ход боевых действий непредсказуемым и удивили Россию.

«Украинцы изо всех сил пытаются изменить нарратив войны. До Курска было ощущение, что война стала довольно предсказуемой, и со многих сторон война уже воспринималась как замороженная. Проведя эту атаку, Украина фактически смогла продемонстрировать, что есть пространство для того, чтобы сделать эту войну непредсказуемой, что есть пространство для того, чтобы удивить Россию», - сказала она.

В статье резюмируют, что Путин сохраняет жесткий контроль над страной, а инакомыслие, как правило, подавляется. Но наступление в Курской области угрожает разрушить его представление о том, что война находится под контролем.