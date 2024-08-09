Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 03:44

В городском фольклоре известны истории вроде той, где муж выходит из квартиры с мусорным ведром, а возвращается через полгода с рассказами о необычных приключениях. Когда американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс готовились к полету на новом космическом корабле Starliner компании Boeing, они рассчитывали вернуться на Землю через неделю. Уже прошли два месяца полета, и высоки шансы, что домой попасть раньше 2025 года у них не выйдет.

И до старта, который произошел 5 июня, и после него обнаруживался целый ряд технических отказов и сбоев. Самым опасным оказался отказ сразу пяти маневренных двигателей на подлете к Международной космической станции. С трудом четыре из них удалось запустить и пристыковаться, но возвращаться на аппарате с такого уровня нерешенными проблемами было бы неоправданно опасно. Поэтому Уилмор и Уильямс застряли на МКС. Вопрос, каким образом астронавтов будут возвращать на Землю, пока окончательно не решен. Пока на земле инженеры экспериментируют с двигателями Starliner, в надежде, что удастся выяснить причины отказов и, возможно, решить их на пристыкованном аппарате. Тогда астронавты рискнут улететь на том, на чем прилетели. Запасной вариант: воспользоваться космическим кораблем Crew Dragon компании SpaceX, который отправится на МКС в сентябре. Первоначально на нем планировалось доставить четырех астронавтов на борт станции, но, если будет принято решение об эвакуации с его помощью Уилмора и Уильямс, Crew Dragon прилетит только с двумя, а назад на Землю заберет застрявших астронавтов, на свободных, так сказать, местах. Но это произойдет не раньше февраля, когда запланировано окончание миссии. Так что полет на недельку может занять у Барри и Суниты все восемь месяцев. Они ребята опытные и совсем не расстраиваются, по крайней мере внешне. Подключились к работе и экспериментам на борту, которые проводят еще четверо американца и трое россиян, находящиеся на МКС. У Уилмора и Уильямс за плечами по нескольку полетов в космос и больше 500 дней на орбите на двоих, причем 58-летняя Сунита даже покруче 60-летнего Барри.