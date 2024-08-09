Молодежь покидает Лачин, чтобы снова вернуться

Выступивший на церемонии зампредседателя Госкомитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев, подчеркнув значимость проведенного мероприятия в одном из живописных уголков Азербайджана – Лачине, выразив надежду, что нынешний слет молодежи оставит неизгладимый след в ее памяти. Лачин впервые принял гостей из 60 стран мира, а летние лагеря преследуют цель укрепления связей азербайджанской молодежи, проживающей за рубежом, с исторической родиной. Э. Алиев призвал молодежь к активности в диаспорской деятельности с целью расширения представления в мире о ситуации вокруг Азербайджана.

Сотрудник спецпредставительства президента в Лачинском районе Гусейн Гулиев в своем выступлении отметил, что пребывание в Лачине и участие в лагере 115 представителей молодежи из 60 стран мира является знаковым событием. Г.Гулиев выразил надежду, что подобные мероприятия будут проводиться в Лачине и впредь.

Были вручены награды победителям брейн-ринга и футбольных матчей.

Отметим, что в грандиозном проекте Госкомитета - V Летнем лагере диаспорской молодежи с 1 по 7 августа приняли участие 115 представителей молодежи из 60 стран. Среди них находились как азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, так и представители стран (Камбоджа, Вьетнам, Китай, Пакистан, Египет, Иордания, Южная Корея и др.), питающих дружественное отношение к Азербайджану.