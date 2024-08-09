Мамед Эфендиев, отдел экономики 04:13

В конце прошлого месяца совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 года, до этого она держалась на уровне 16%. Кроме того, прогноз инфляции по итогам текущего года был повышен с 4,3—4,8% до 6,5–7%. Ожидается, что в 2025 году инфляция вернется к 4—4,5% и затем будет держаться в районе целевых 4%. Что касается ВВП, то, согласно обновленной оценке регулятора, в 2024 году он вырастет на 3,5–4% против апрельских ожиданий в 2,5–3,5%. О причинах повышения ключевой ставки рассказала председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в первом полугодии экономика страны была максимально перегрета, причем подобного не было за последние 16 лет. Регулятор оценивает степень перегрева по следующим показателям: безработица, темп роста реальных зарплат, динамика кредитования. Инфляция также чрезвычайно важна в контексте разговора о перегреве экономики.

О напряженном состоянии российской экономики говорили еще в 2023 году. С начала текущего года темпы роста ВВП оставались такими же высокими, но ускорялась и инфляция, что является прямым свидетельством того, что темпы экономического роста в целом приобрели взрывной и неподконтрольный характер. При этом резервы рабочей силы и производственных мощностей оказались практически исчерпаны. Перегрева, подобного текущему, в российской экономике не наблюдалось со времен кризиса 2008 года. Такая ситуация может обернуться стагфляцией – замедлением роста экономики и ускорением инфляции. Набиуллина считает, что ужесточение политики ЦБ позволит избежать такого неблагоприятного сценария. Помимо общего перенапряжения, глава ЦБ назвала нынешнюю ситуацию первым за 10 лет циклическим перегревом экономики. В начале года распространялись предположения, что ключевая ставка вскоре может снизиться ввиду замедления инфляции и роста потребительской активности, а также на фоне снижения напряженности на рынке труда. Но теперь становится ясно, что перед нами – первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса.

Эпизоды, которые Россия пережила в 2014 и 2022 годах, отмечались кратковременными пиковыми значениями ставки, и каждый раз они были связаны с рисками финансовой стабильности и внешними воздействиями. А спрос тогда падал не столько в ответ на взлет ставок, сколько вследствие шоковых воздействий извне. Сейчас же высокий уровень ставок — ответ на переизбыток спроса в условиях, когда все остальные факторы спроса работают на его расширение. И это Набиуллина считает коренным отличием нынешнего кризиса от всех предшествующих. Но не совсем согласен с мнением главы ЦБ экс-министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. Он считает, что экономика страны прошла пик перегрева в первом квартале текущего года, когда ее рост составил 5,4%, а во втором он замедлился до 4,8%. Этот перегрев, начавшийся в середине 2023 года, вызван, в первую очередь, одновременной нехваткой трудовых ресурсов и свободных производственных мощностей, что ограничило потенциальный рост внутреннего производства. Иными словами, согласно мнению Задорного, главными причинами перегрева экономики России являются нехватка кадров и дефицит свободных производственных мощностей. Такая комбинация факторов не дает нарастить внутреннее производство до уровней спроса, а возможности импорта закрыть возникший «разрыв» ограничены действием санкций. То есть не рост ВВП с одновременным резким увеличением инфляции привели экономику России к перегреву, а нехватка кадров и свободных производственных мощностей в условиях ограниченного импорта. Конечно, чиновник столь высокого ранга, каковым является глава Банка России, не может честно признаться в том, что причиной сильнейшего перегрева экономики является губительная для страны война на Украине и ее последствия. Поэтому, четко констатируя сам факт перегрева, Набиуллина ссылается на вторичные, в сущности, факторы: высокие темпы роста ВВП, который сводится на нет бешеной инфляцией. Но говорить о первопричине в российском обществе теперь не принято.