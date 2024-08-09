Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 04:35

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис провела грандиозное ралли в штате Аризона, где на встречу с ней собралось более 15 тысяч ее сторонников. И это - несмотря на ужасающую жару, которая и в вечернее время достигла 100 градусов во Фаренгейту- 37.8 по Цельсию. Это было уже четвертое ралли за четыре дня поездки по всей стране, которую она проводит со своим напарником Тимом Уолцом. И каждый раз аудитория демократов растет. Аризона — один из ключевых штатов в нынешней избирательной кампании. В 2020 году Джо Байден победил там Дональда Трампа, но потом избиратели штата вновь полюбили республиканцев. И, чтобы Аризона вернулась к демократам, Харрис-Уолцу придется создать коалицию из разных групп населения этого штата. Среди них немалое место занимает индейское население – этих граждан в Америке называют «коренными американцами». И не случайно первым выступившим на ралли был Стивен Ро Левис, губернатор индейского сообщества Gila River, находящегося к югу от Феникса.

В своей речи Камала Харрис уделила первостепенное внимание двум проблемам штата — нелегальной иммиграции из Мексики и абортам. По первому Харрис апеллирует к своему опыту генерального прокурора Калифорнии. «Я сражалась с транснациональными бандами, наркокартелями и торговцами людьми, -говорит она. - Я приводила их за решетку одного за другим, я побеждала в этой борьбе. Я знаю, о чем говорю». Проблема нелегальной иммиграции через границу стоит в Аризоне очень остро. Поток беженцев здесь не снижается в отличие от других пограничных штатов Америки. Команда Трампа не устает припоминать Харрис отсутствие прогресса в выполнении поручения президента Джо Байдена по нормализации положения в этих штатах и иронически называет «царицей границы». Харрис парирует, говоря, что «на словах он (Трамп) затеял большую игру вокруг безопасности на границе, но никаких путей не предложил». Проблема абортов является более выигрышной для Камалы. Она говорит, что в повестке дня Трампа, если он станет президентом — запрет на продажу всех медикаментов, которые прерывают беременность. «Мы не позволим ему это сделать, -обещает Харрис, - потому что доверяем женщинам».

В этом году Верховный суд Аризона принял беспрецедентное решение по тотальному запрету всех видов абортов, включая изнасилования и инцест. Законодательная ассамблея штата отменила это решение. Но, тем не мене, запрет на аборты сохраняется после 15 недель беременности. И эта тема остается чрезвычайно актуальной для женщин штата, которые борются за свои репродуктивные права. Американские СМИ каждый день обновляют данные по результатам пулов. Сейчас в национальном масштабе у Камалы Харрис 48 процентов голосов поддержки, а у Трампа 47 процентов. Особое внимание уделяется штатам на востоке и среднем западе страны. Там три штата — Пенсильвания, Висконсин и Мичиган демократы называют «Голубой стеной» в борьбе против Трампа. Подсчитано, что если они победят во всех трех, то выиграют выборы. Ситуация там складывается напряженная — в Пенсильвании Трамп набирает на 2 процентных пункта больше, чем Харрис. В Мичигане у Харрис преимущество в один процент. В Висконсине оба кандидата идут вровень. Трамп в минувший день провел свое ралли в штате Монтана. Там республиканцы лидируют, но штат ввиду малого числа выборщиков не играет особой роли в выборах – туда экс-президент отправился в основном, чтобы поддержать кандидата от республиканцев в Сенат страны.